Depois das crianças, Sesimbra mergulha com os adultos na ecologia subaquática

Tudo começou em 2019, com uma expedição aos Açores, que serviu de inspiração para o Programa Atlantis, o primeiro em Portugal a promover uma educação ecológica subaquática junto dos mais jovens. Agora, seis meses depois do arranque do projecto numa escola de Sesimbra, desafia-se o resto da comunidade. Entre Outubro e Dezembro, a programação inclui visitas guiadas, limpezas de praia e até um passeio no mar.

Com acesso livre e gratuito, a “Exposição Viva” inaugura na Avenida 25 de Abril, em Sesimbra, no Dia Mundial da Água, 1 de Outubro. E dá o mote para os restantes eventos organizados pela Oceans and Flow, que nos convida a viajar até ao fim do mar através, por um lado, de “uma história contada pelo olhar artístico e sensível da equipa Atlantis”, que inclui os fotógrafos Janna Guichet e Gustavo Neves; e, por outro, de uma série de actividades paralelas, a decorrer nos dias 1 e 9 de Outubro, 16 de Novembro e 1 de Dezembro.

Destaca-se, por exemplo, a visita guiada e o trilho aquático (35€) previsto para o Dia Nacional do Mar, 16 de Novembro, às 10.00, na Praia da Califórnia, em Sesimbra. A ideia é descobrir a beleza submersa através de um percurso pelo Parque Marinho Luiz Saldanha, na Arrábida, em snorkeling ou mergulho livre. Antes, há sessão de cinema no Cineteatro João Mota (9 de Outubro, 16.00), com o lançamento do filme da 1.ª edição do Programa Atlantis, que será seguido de uma conversa sobre a importância da Literacia do Oceano.

Já para Dezembro, está marcada uma visita guiada e uma limpeza de praia, numa iniciativa de sensibilização ambiental na Califórnia, na zona nascente da Baía de Sesimbra. Ambas as actividades são de participação livre e têm início às 10.00. Para saber mais, basta consultar o site do Programa Atlantis, onde poderá conhecer também a equipa por detrás do projecto liderado por Violeta Lapa, fundadora da Oceans and Flow.

