Depois das férias, as ruínas do Carmo voltam a mergulhar num espectáculo imersivo

Depois do próximo sábado, as Ruínas do Carmo voltam a ser apenas isso – ruínas. Dia 13 de Julho é o último dia para presenciar o Lisbon Under Stars. Mas o espectáculo multimédia e imersivo volta a ser apresentado a 22 de Agosto.

Num espectáculo que junta projecções, efeitos visuais e bailarinos virtuais, as ruínas da igreja tornam-se palco de uma viagem aos últimos 600 anos da História da cidade e do país, passando por episódios importantes que impactaram directamente este espaço, tal como o terramoto de 1755.

Catarina Furtado é a voz que narra a experiência, mas outras personalidades da cultura portuguesa também integram o espectáculo, como Mariza, Teresa Salgueiro e Rão Kyao. E pode contar com música de Amália Rodrigues, Salvador Sobral e José Afonso.

Lisbon Under Stars é desenvolvido pelo atelier OCUBO, em parceria com o Museu Arqueológico do Carmo, e já acolheu mais de 170 mil visitantes desde a sua estreia, em 2018.

Ruínas do Carmo. Até 13 Jul. Seg-Sáb 21.30-22.30. 15€-20€

