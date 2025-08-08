Lisboa

Lisboa

Notícias

Depois de alerta amarelo, temperaturas deverão dar tréguas em Lisboa

A partir de sábado, dia 9, temperaturas máximas voltam a subir, colocando Lisboa sob aviso amarelo. Mas na semana seguinte poderão fixar-se abaixo dos 30ºC.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Jardim da Estrela
DR | Jardim da Estrela
A situação de alerta decidida pelo Governo e relacionada com as elevadas temperaturas, o tempo seco e o vento forte termina esta quinta-feira. Mas já a partir de sábado, Lisboa vê as temperaturas máximas subirem novamente. 

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para um fim-de-semana de 35 graus Celsius, que colocam a capital sob aviso amarelo. Para segunda-feira o aviso ainda não foi emitido, mas a máxima poderá atingir os 38 graus, mantendo-se as noites quentes, na ordem dos 20ºC.

A partir da próxima quarta-feira, dia 13, porém, quem estiver em Lisboa poderá, possivelmente, respirar de alívio, já que a atmosfera deverá arrefecer um pouco, com as temperaturas máximas a descerem até aos 29ºC no final da semana, se as previsões se confirmarem até lá.

