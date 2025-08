Calor e risco de incêndios: saiba quais os parques interditos em Lisboa

Apesar de Lisboa não ser, de longe, dos locais com temperaturas mais elevadas do país nem com o maior risco de incêndio, o distrito está sob aviso laranja esta segunda-feira, 4 de Agosto, e aviso amarelo no dia seguinte, ambos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Já para Portugal continental, o Governo decretou Situação de Alerta, entre as 00.00 de domingo, 3 de Agosto, e as 23.59 de quinta-feira, dia 7, levando à adopção de medidas de carácter excepcional em Lisboa.

Assim, estão encerrados todos os parques infantis e equipamentos municipais no interior dos espaços classificados como Regime Florestal. No caso do Parque Florestal de Monsanto, o maior da cidade, estão interditos todos parques de merendas, é proibido estacionar dentro do seu perímetro e foram encerradas várias vias, à excepção dos seguintes eixos de atravessamento:

Cruz das Oliveiras - Pina Manique (Estrada de Monsanto)

Cruz das Oliveiras - Estabelecimento Prisional – Benfica (Av.ª Tenente Martins e Av.ª 24 de Janeiro)

Cruz das Oliveiras - Ajuda (Estrada do Penedo)

Cruz das Oliveiras - Alcântara (Estrada do Alvito)

Nos 12 espaços classificados como Regime Florestal do município, todas as actividades lúdicas, desportivas, culturais e outras programadas para estes dias, foram, também, canceladas.

Quais os locais com constrangimentos ou encerrados?

Obedecendo às medidas de protecção anunciadas, está assim condicionado ou mesmo impedido o acesso a 12 espaços florestais da cidade. São eles:

Parque José Gomes Ferreira, em Alvalade;

Parque da Mata de Madre de Deus, no Beato;

Parque dos Moinhos de Santana, em Belém;

Parque Silva Porto, em Benfica;

Quinta das Conchas e dos Lilases, no Lumiar;

Tapada da Ajuda - Instituto Superior de Agronomia;

Parque Florestal de Monsanto;

Tapada das Necessidades, na Estrela;

Parque Central de Chelas, em Marvila;

Parque do Vale Fundão, em Marvila;

Parque da Bela Vista, em Marvila;

Parque do Vale do Silêncio, nos Olivais.

Maria Afonso via FB Aviso no portão da Tapada das Necessidades

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) informa, ainda, que, até quinta-feira, a Polícia Municipal e o Regimento de Sapadores Bombeiros vão reforçar a prevenção, fiscalização e patrulhamento das áreas florestais referidas.

Para atenuar os efeitos do calor, recomenda-se a hidratação regular, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e evitar a exposição directa ao sol, especialmente nas horas de maior calor. Deve fazer refeições frias e ligeiras e comer com mais regularidade que o habitual.

Em Lisboa, as temperaturas máximas previstas pelo IPMA são de 35 graus na terça-feira, descendo para 31 graus na quinta-feira, dia até ao qual, para já, vigora a situação de alerta. As temperaturas deverão voltar a subir a partir de sexta-feira, dia 8 de Agosto.

Últimas notícias sobre Lisboa na Time Out

Sabia que há um novo jardim de leitura em Benfica, onde um eléctrico renovado faz “lobby” pelo regresso dos carris à freguesia? Em Alcântara, a Capela de Santo Amaro vai ser (finalmente) reabilitada. Um restauro inovador é o que está a aconteceu a Café Kafka, uma obra de arte que ao longo de mais de 50 anos acumulou gordura e tabaco n'A Brasileira. Entretanto, o carregamento mensal do passe Navegante deixa de existir para jovens e estão a ser criadas novas regras para as Lojas Com História.