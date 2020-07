Depois de cancelado, o Festival Burning Man aposta em eventos online

A plataforma com a curadoria do festival norte-americano chama-se Kindling e promove eventos de artistas de todo o planeta.

É um dos grandes festivais dos Estados Unidos da América, um evento de contracultura auto-sustentável cuja história remonta ao início dos anos 80. A edição 2020 estava marcada para 30 de Agosto a 7 de Setembro, no deserto de Black Rock (Nevada), mas foi tudo cancelado, por culpa da actual pandemia.

O lado positivo é que todo o planeta tem agora acesso a um festival virtual criado para artistas dos quatro cantos do mundo promoverem eventos que se enquadrem no espírito. Chama-se Kindling e pode conhecê-lo aqui.

Um bom exemplo é o La Roche Cabaret Show II, da artista de burlesco portuguesa Manu de La Roche para o Kindling, cujo tema este ano é Multiverso. Marcado para o dia 21 de Agosto (às 22.00 em horário português) é o segundo espectáculo de Manu que chega à plataforma, depois de uma primeira experiência no início do mês de Julho. O acesso é gratuito, uma vez que o Kindling faz a ligação à página do evento dos artistas, neste caso a página oficial de Facebook da diva portuguesa onde o espectáculo irá decorrer em live streaming. Uma experiência imersiva de 40 minutos e uma viagem aos anos 40 (embora com toques de modernidade) cheia de glamour, provocação e humor.

