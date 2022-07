Depois de dois anos fechada, a Pensão Amor vai reabrir

O espaço do Cais do Sodré fechou portas em Março de 2020, inicialmente por força da pandemia e depois para obras. Reabre esta quinta-feira.

A fachada do prédio continua em obras, mas a Pensão Amor vai abrir portas já esta quinta-feira, 14 de Junho. O espaço do Cais do Sodré está encerrado desde Março de 2020 e reabre agora numa versão "rejuvenescida, ansiosa por acolher os seus amantes, despida de preconceitos e pronta para se entregar sem restrições", lê-se no comunicado enviado às redações.

Susana Pais, do grupo Mainside, responsável também por projectos como a reabilitação urbana do Lx Factory, em Alcântara, e pelo MEL - Museu Erótico de Lisboa, adianta à Time Out que entre as novidades está uma nova sala com um novo bar secundário, mais amplo do que o anterior. Os dois anos de encerramento serviram para "fazer alguns melhoramentos a nível de infra-estruturas da própria Pensão, que era um espaço que tinha sido adaptado para esta área de negócio", conta. "Para isso foi necessário fazer um licenciamento na câmara e atrasou um bocadinho mais", aponta. A ideia de expansão da Pensão Amor para incluir um alojamento local continua em marcha. "Nos pisos superiores da Pensão a obra continua a decorrer, precisamente para esse propósito", explica.

Para a inauguração esta quinta-feira estão previstas "várias animações durante toda a noite", nomeadamente contorcionistas, uma cartomante, uma performance de hula hoop e um espectáculo de drag queen. Haverá ainda um DJ a partir da meia-noite.

Quanto ao horário da Pensão Amor, passará a ser das 19.00 às 03.00, de domingo a quarta-feira, e até às 04.00 de quinta-feira a sábado.

