Depois do arroz e do tomate, a Praça do Beato recebe a festa do azeite

Com o propósito de dar voz aos produtores nacionais de norte a sul do país e palco aos seus produtos, a Praça, no Hub Criativo do Beato, promove mais uma festa temática, desta vez dedicada ao azeite. Acontece no dia 30 de Novembro, a partir das 12.00 e tem entrada gratuita. Haverá provas de diferentes variedades de azeite (mediante inscrição prévia), degustações, um debate sobre a cultura do azeite, música, e ainda um workshop para crianças.

"As variedades de azeitona, as categorias de azeite ou as Denominações de Origem Protegida de azeite em Portugal” vão estar no centro de muitas conversas. E por isso, com foco na produção portuguesa, a Festa do Azeite une cinco chefs convidados, que ficarão a cargo das confecções dos cinco pratos com cinco variedades de azeite, disponíveis para o público a partir de 8€. São eles Bertílio Gomes, Leopoldo Calhau, Udi Barkan, Teresa Colaço e Gonçalo Ribeiro. Sem esquecer Rui Pascoalinho, da geladaria Pascoalini, que ficará encarregue das sobremesas – sim, os gelados artesanais também terão o azeite como estrela.

Orientadas pelo jornalista Edgardo Pacheco e por Francisco Pavão, as provas técnicas, com hora marcada para as 12.00, dão início ao evento. Destinadas a grupos de 15 pessoas no valor de 15€ por participante, carecem de inscrição.

Mas como nem só de comida vive a Festa do Azeite, haverá espaço para um debate de acesso livre, a acontecer por volta das 15.00. Com a presença de Edgardo Pacheco, Carlos Coelho, presidente da Ivity Brand Corp, e alguns produtores, será discutido o tema “Educação e cultura de marca no azeite – 10 passos em frente”.

Para os mais pequenos, a Magnolia Method, organização sem fins lucrativos de apoio a jovens e crianças, promove o workshop “Arvorezinha de Azeitonas”. Entre as 13.00 e as 16.00 serão várias as actividades manuais sobre a natureza e a cultura das azeitonas e do azeite.

A festa termina com o DJ Fabz, que ficará a cargo da música entre as 19.00 e as 23.00.

A programação completa pode ser consultada no instagram da Praça.

Praça, Beato (Lisboa). 30 Nov. 12.00. Entrada livre

