Depois do documentário, o mítico Rock Rendez Vous renasce em livro

A 18 de Abril, chega às prateleiras o livro Rock Rendez Vous – Uma História em Imagens (Tinta da China), composto por um conjunto de imagens a preto e branco de vários fotógrafos profissionais ou melómanos, autores de registos fotográficos da antiga catedral do rock em Lisboa, que funcionou entre 1980 e 1990. A coordenação é do designer Luís Carlos Amaro, que regressa ao baú das memórias do rock alfacinha para coordenar esta edição, oito anos após o lançamento do documentário Rock Rendez Vous – A Revolução do Rock.

Durante uma década, a sala de espectáculos Rock Rendez Vous foi um porto seguro para a comunidade roqueira portuguesa e também internacional, num pós-25 de Abril marcado pela irreverência, pela experimentação e pelo talento. Mas hoje só restam as memórias deste espaço localizado no antigo Cinema Universal, um edifício entretanto demolido. Luís Carlos Amaro é designer, mas nos anos 80 fazia parte da comunidade roqueira portuguesa, altura em que integrou o grupo rock A Jovem Guarda, a sua porta de entrada para este movimento musical que tomou de assalto a cultura portuguesa e que teve particular expressão no Rock Rendez Vous. “A par do Marquee Club em Londres, do CBGB em Nova Iorque ou do Hacienda em Manchester, o nosso, que ficava na Rua da Beneficência 175 em Lisboa, foi dos poucos a atingir o estatuto de elemento central na identidade e na memória do meio musical.

©DR Rock Rendez Vous- Uma História em Imagens (Tinta da China)

O livro é composto por fotografias de Rui Vasco, Peter Machado, Pedro Lopes, José Faísca, Fred Somsen, Céu Guarda e Álvaro Rosendo e textos de Ana Cristina Ferrão e Pedro Félix. Autor e argumentista de Rock Rendez Vous – A Revolução do Rock (2016), documentário realizado por Ricardo Espírito Santo (Amo-te Teresa), Amaro é detentor do prémio Sophia, da Academia Portuguesa de Cinema, para Melhor Cartaz, pelo filme Treblinka (2016), um filme de Sérgio Tréfaut com Isabel Ruth. A sua ligação à música também está expressa em várias capas de discos de José Mário Branco, Vitorino ou Sérgio Godinho e bandas como A Naifa, para a qual também foi o responsável pelo grafismo do livro A Naifa – Esta depressão que me anima (2010).

O primeiro concerto do Rock Rendez Vous foi de Rui Veloso, que nesse ano (1980) lançou o álbum de estreia Ar de Rock, num palco que durante vários anos acolheu concertos de GNR, Xutos & Pontapés, Rádio Macau, Mler Ife Dada, Sétima Legião, Heróis do Mar, Pop Dell'Arte, Mão Morta, Ban, António Variações, entre muitos outros; e bandas internacionais, de Killing Joke a Echo & The Bunnymen, só para dar alguns exemplos.

O lançamento do livro é acompanhado por uma exposição, que inaugura às 18.00 de 11 de Abril, 18h, no Espaço Avenidas.

