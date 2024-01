Rock Station. Antiga fábrica dá lugar a nova sala de concertos em Lisboa

José Cid inaugura este sábado o mais recente palco da capital, com quase mil metros quadrados e capacidade para mais de mil pessoas. No seu interior, vai ecoar o rock.

O Blitz revelou, logo a 20 de Janeiro de 2023, que Lisboa ia ter mais uma sala de concertos. Sabe-se desde então que se vai chamar Rock Station; fica junto à Estação do Oriente; e João Santos, ou Pita, que trabalhou no saudoso Rock Rendez-Vous nos 80s, é um dos sócios. Um ano depois, no sábado, dia 6, as suas portas vão finalmente abrir-se. E José Cid será o primeiro a pisar o palco, pelas 22.00.

A ideia de “recriar em Lisboa o que foi o Rock Rendez-Vous”, nas palavras de Carlos Almeida, mais conhecido como DJ Xharlie, partiu de João Santos. Um sonho antigo, que começou a ganhar forma há “talvez 14 meses”, quando encontraram a antiga fábrica da Kores. “Tinha vindo cá em trabalho”, recorda Carlos, que é também um dos sócios, juntamente com Pita, João Moreira e Alexandre Basto. “Ia nascer aqui um projecto diferente, que não avançou. E nós pegámos no espaço”.

Os últimos meses foram passados a fazer obras – “tivemos que construir tudo o que é possível e imaginário” – e à espera de licenças municipais. Quando parecia estar tudo pronto para a abertura, a 8 de Dezembro, tiveram mais um contratempo: José Cid estava doente, havia sido aconselhado a repousar e os donos do Rock Station queriam mesmo que ele fosse o primeiro a pisar o novo palco.

Carlos Almeida prefere não dizer quem vai tocar na nova sala de concertos nos próximos tempos. Garante que a agenda já se encontra preenchida até ao final de Fevereiro, todavia, por agora, limita-se a adiantar que vão estar abertos duas noites por semana, às sextas e aos sábados, com uma programação própria de concertos – sejam de bandas de tributo ou de originais – e DJ sets.

Nas restantes noites, o plano passa por alugar o espaço a promotores e eventos privados. “Mas isso não quer dizer que a partir de Março, por exemplo, não passemos a abrir às quintas”, sugere. Além disso, já no segundo trimestre de 2024, querem começar a receber digressões internacionais.

Com uma área bruta de quase mil metros quadrados e capacidade para receber mais de mil pessoas, uma sala como o LAV – Lisboa Ao Vivo, também localizada na zona oriental de Lisboa, pode ser um bom ponto de comparação – mais não seja, para perceber o tipo e dimensão dos artistas que o Rock Station pode receber. No entanto, a gerência prefere não se comparar com outros espaços da cidade. À excepção do velho Rock Rendez-Vous.

Avenida Aquilino Ribeiro Machado, 74 (Parque das Nações). Sex-Sáb 21.00-04.00.

