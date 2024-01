Hot Clube de Portugal promove concertos de Jazz no Parque Mayer

O Hot Clube de Portugal (HCP) foi forçado a fechar as portas do n.º 48 da Praça da Alegria há quase um ano, por ordem da Câmara Municipal de Lisboa. Desde então, o histórico clube de jazz tem promovido concertos aqui e ali, enquanto procura uma nova casa. Os próximos estão marcados para quinta-feira, 11 de Janeiro, exactamente um ano depois do encerramento, no Palco Ticketline do Parque Mayer.

O ciclo Jazz no Parque Mayer arranca pelas 18.00, com as apresentações da Escola de Jazz Luiz Villas-Boas. Pelas 21.00 sobe ao palco o trio da jovem pianista Rita Caravaca, com Emanuel Inácio no contrabaixo e Francisco Coelho na bateria. Segue-se uma actuação do Mário Laginha Trio, que junta Bernardo Moreira (contrabaixo) e Alexandre Frazão (bateria) ao multifacetado pianista. O quarteto do celebrado contrabaixista e compositor português Carlos Bica, mais o saxofonista José Soares, o vibrafonista Eduardo Cardinho e o guitarrista Gonçalo Neto, completa o programa.

Entre as 18.00 e as 20.00 a entrada é livre, mas a partir das 21.00 é preciso pagar para ver os espectáculos. Os bilhetes custam 15€ para o público geral e 5€ para os sócios do HCP.

Parque Mayer. 11 Jan (Qui). 18.00. 5€-15€ (entrada livre até às 20.00)

