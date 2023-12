Ouro, Incenso e Birra. Já não há Dia de Reis sem festa em Marvila

Para celebrar o Dia de Reis, o Lisbon Beer Department volta com o seu Ouro, Incenso e Birra, um festival regado a cerveja, com muita comida e cantoria, e que irá percorrer as três cervejeiras que têm casa em Marvila: a Musa, a Dois Corvos, e a Fermentage.

No dia 6 de Janeiro, sábado, entre as 13.00 e as 03.00, há diferentes palcos e actuam 800 Gondomar, Baleia Baleia Baleia, Caravananana, Celso, Filipe Sambado, Meia/Fé e Triunfo dos Acéfalos. Há ainda DJ sets de Alex D’Alva, Cláudia Guerreiro, Gaspar Varela, Lizatron, Margarida Campelo e Nelassassin.

Haverá tempo, claro, para a cerveja e como já vem sendo habitual, há uma criação colaborativa do Ouro, Incenso e Birra. Este ano, trata-se de uma cerveja weissbier com aromas de banana e especiarias.

O valor total da venda de copos deste evento servirá para ajudar as causas do bairro que lhe dá casa. Esta doação, entregue à Associação Jorge Pina, servirá para comprar uma carrinha para uso da associação, que tem desenvolvido actividades de mecenato social no âmbito desportivo e cultural, promovendo a inclusão de crianças e jovens desfavorecidos e com necessidades educativas especiais.

Marvila. 13.00-03.00

