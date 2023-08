Depois dos peregrinos, é a vez dos estudantes no Parque Tejo-Trancão

A próxima Semana Académica de Lisboa (SAL) vai realizar-se no Parque Tejo-Trancão, mas apenas na área que pertence ao município de Loures. A zona onde se encontra o altar-palco e que está sob a alçada da Câmara Municipal de Lisboa não vai ser utilizada. O evento arranca a 22 de Setembro e estende-se ao fim-de-semana seguinte, entre os dias 28 e 30.

Segundo o site P3 do jornal Público, foi a Associação Académica de Lisboa (AAL) que escolheu desde logo contactar a Câmara Municipal de Loures, uma vez que o terreno sob a sua alçada tem “melhores condições”, nomeadamente o facto de ser “mais plano” e beneficiar da “paisagem com a ponte Vasco da Gama ao fundo”.

Nas edições anteriores, a SAL realizou-se no chamado “Salódromo”, no Pólo Universitário da Ajuda. Depois de quase quatro anos de interregno, o evento está de volta, com um rebranding e num novo espaço. O cartaz reúne funk brasileiro (com artistas como MC Kevinho e Kamala), música electrónica (com nomes como Karetus e Kura ao comando da cabine) e o nu-metal dos Hybrid Theory, banda de tributo aos Linkin Park.

“Vamos manter a essência destes dias, mas queremos elevar o posicionamento da SAL ao mercado dos festivais de Verão em Portugal. Queremos ser um festival onde todos se possam divertir e que chegue a públicos mais diversificados”, diz o presidente da AAL, Diogo Martinho Henriques, citado em comunicado.

