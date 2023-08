No sábado, os jovens têm entrada grátis em equipamentos culturais

O Dia Internacional da Juventude celebra-se neste sábado, 12 de Agosto. Para comemorar a efeméride, os Museus, Monumentos e Palácios da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) vão ter entrada gratuita para os jovens entre os 12 e 29 anos. Se tiver até 18 anos, pode ainda aproveitar o dia para visitar os parques e monumentos geridos pela Parques de Sintra, com excepção do Palácio Nacional da Pena. Para beneficiar da entrada gratuita, só tem de se dirigir às bilheteiras físicas dos locais que pretende visitar e apresentar o seu Cartão de Cidadão.

Assinalado desde 17 de Dezembro de 1999, o Dia Internacional da Juventude “procura realçar a importância da juventude para o progresso da sociedade e para o desenvolvimento sustentável”, esclarece o Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Em Portugal, cabe ao Instituto Português da Juventude (IPDJ) dinamizar as iniciativas comemorativas desta data – no seu site já está disponível a lista de actividades gratuitas por região. O tema este ano é “Competências verdes para a juventude: Rumo a um mundo sustentável”.

Em Lisboa e Vale do Tejo, já há actividades a decorrer desde terça-feira, 8 de Agosto. No próximo sábado, dia 11, a Lagoa de Óbidos vai ser palco de um percurso didáctico de caiaque, entre as 10.00 e as 13.00, e de uma sunset party, das 17.00 às 22.00. O programa, integrado nas comemorações oficiais do Dia Internacional da Juventude, é organizado pela Câmara Municipal de Óbidos.

Já em Almada, por exemplo, a autarquia aproveita para promover o Almada Gaming Fest, que se realiza no dia 12 entre as 10.00 e as 20.00, no Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro. Ao longo do dia, haverá zonas lounge com restauração, competições de esports e outros jogos electrónicos, e vários desafios temáticos, incluindo um quiz sobre os 50 anos do município de Almada (o prémio é a oferta de um bilhete duplo para o Festival Sol da Caparica).

Se preferir, no mesmo dia, a partir das 09.30, o Município de Oeiras oferece as 50 primeiras entradas diárias na Piscina Oceânica de Oeiras a jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos.

