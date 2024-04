Depressão à vista: as temperaturas descem e a chuva volta a Lisboa

Parece que as temperaturas acima da média para esta época do ano foram sol de pouca dura. Uma depressão fria associada a uma massa de ar polar marítima, vinda da Gronelândia, está a percorrer o Atlântico e traz o “Inverno” de volta a Portugal. Em Lisboa, já se começa a sentir a diferença na quinta-feira, 25 de Abril, com o céu nublado e muito vento. A partir de sexta, 26, a temperatura mínima desce para os 12º (no domingo chega mesmo aos 9º) e volta a chover, em princípio até à quinta-feira seguinte, 2 de Maio.

Segundo Alfredo Graça, geógrafo e especialista do projecto de informação meteorológica Meteored, vem aí uma depressão atlântica, “nascida” a sul da Gronelândia, que se está a deslocar “vertiginosamente” rumo ao noroeste da Península Ibérica. “É possível que seja classificada como uma depressão de grande impacto e, neste caso, receberá um nome. Caso tal aconteça, será a tempestade Sancho, o próximo nome na lista oficial pré-determinada pelos Serviços Meteorológicos do Sudoeste Europeu.”

Já no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a previsão descritiva para quinta-feira antecipa, para a Grande Lisboa, “céu com períodos de muita nebulosidade”. Na mesma nota, destaca-se também o vento moderado, “soprando por vezes forte (até 45 km/h) e com rajadas até 60km/h até final da manhã, em especial junto ao Cabo Raso”, bem como a descida da temperatura máxima. Já a partir de sexta-feira, há “períodos de chuva ou aguaceiros no litoral das regiões Norte e Centro [inclusive na capital portuguesa]”, o que as previsões meteorológicas do IPMA confirmam para os próximos dez dias. Salvo no sábado, 27, e na segunda-feira, 29, São Pedro não vai dar tréguas.

