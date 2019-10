Descontos e concerto grátis de Raquel Tavares nos 20 anos dos Armazéns do Chiado

Os Armazéns do Chiado estão prestes a apagar as velas. Este ano celebram-se duas décadas de história e, numa festa que é de toda e para toda a cidade, prometem-se dois dias de música, descontos e muita animação.

Há uma geração marcada pelo incêndio que, em 1988, consumiu por completo o edifício dos Armazéns do Chiado, recuperado apenas onze anos depois. Agora, com uma nova vida, um dos mais importantes pontos de encontro lisboetas celebra o seu 20.º aniversário, com um programa especial, que arranca a 24 de Outubro, pelas 19.30. A fadista Raquel Tavares irá encantar a fachada com um concerto gratuito.

No dia seguinte, 25 de Outubro, a festa continua com um DJ e 20% de desconto em dezenas de produtos de lojas aderentes, como a Pepe Jeans, a Magnólia ou o Boticário. “Animação e muita alegria serão o mote para um dia inesquecível com a presença de figuras públicas e influenciadores digitais, que se juntam a nós para celebrar e brindar ao centro”, pode ler-se em comunicado de imprensa.

No final da tarde, conte ainda com um brinde: os Armazéns do Chiado estão a planear cantar os parabéns a uma só voz e “apagar as velas de forças renovadas para as próximas décadas”.

Armazéns do Chiado. Qui 19.30, Sex o dia inteiro. Entrada livre.

