Descubra a pop-up de Sonia Rykiel na Loja das Meias

Lisboa foi uma das dez cidades escolhidas para festejar os 50 anos da casa francesa Sonya Rikiel. A pop-up store na Loja das Meias da Avenida tem à venda a colecção cápsula Manifesto.

Paris. Secret. Star. As três palavras têm as letras S e R (de Sonia Rykiel) e fazem parte da colecção cápsula Manifesto, desenhada por Julie de Libran para comemorar os 50 anos da casa francesa. A partir desta terça-feira, 16 de Janeiro, e durante um mês, está à venda numa pop-up store no andar de baixo da Loja das Meias, com uma instalação do artista plástico esloveno Jargo Varga.

As principais características da marca estão bem presentes na colecção – as clássicas riscas, o vermelho, o preto, o azul e as palavras. Foram, aliás, as palavras que inspiraram Varga, que criou o papel de parede cheio de livros, uma falsa biblioteca onde todos são convidados a escrever na lombada um título.

O conceito foi espalhado por apenas dez lojas de todo o mundo. Lisboa foi uma das eleitas.

+ As melhores concept stores em Lisboa