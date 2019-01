Descubra todas as canções do Festival da Canção deste ano

O anúncio foi feito esta segunda-feira numa conferência de imprensa no Estúdio Time Out, no Time Out Market. NBC, Surma, Conan Osiris ou Ana Cláudia são alguns dos 16 nomes na corrida à edição de 2019 do festival que tem final agendada para 2 de Março no Portimão Arena.

Dos 16 compositores, 14 foram convidados pela estação pública (Conan Osiris, DAMA, Surma, Miguel Guedes, Flak, D'Alva, Lura, Calema, André Tentúgal, Frankie Chavez, NBC, Rui Maia, São Pedro e Tiago Machado). Mariana Bragada, que concorre com o tema "Mar Doce", e Filipe Keil, com o tema "Hoje", conseguiram entrada através de dois concursos promovidos pela Antena 1. Mariana pelo Masterclass — aberto a quem não tenha até aqui música editada — e Filipe através de um concurso de livre submissão pública.

Numa iniciativa inédita, a RTP1 disponibilizou as canções através da página de YouTube do concurso, anunciando ainda os nomes que irão apresentar cada uma das semifinais. Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Araújo são responsáveis pela primeira, a dia 16 de Fevereiro, Jorge Gabriel e José Carlos Malato pela segunda, a 23. A final fica a cargo de Filomena Cautela e Vasco Palmeirim. Sobre o júri, ainda por revelar, a única confirmação é a presidência de Júlio Isidro.

Em baixo, fique a conhecer as canções por data de apresentação.

16 de Fevereiro:

"A Dois", Calema

O duo santomense escreveu e compôs "A Dois" com Nelson Heleno.

"Telemóveis", Conan Osiris

Conan Osiris é a música onde cabe o mundo e "Telemóveis", um dos temas com mais cliques, tem suscitado curiosidade.

"Inércia", Ana Cláudia

Composta e musicada pelo duo Ben Monteiro e Alex D'Alva Teixeira (D'Alva), "Inércia" é a frescura característica dos D'Alva transposta ao concurso.

"É o Que É", João Campos

João Campos foi o intérprete escolhido pelos D.A.M.A para interpretar o tema na 1.ª semifinal do Festival da Canção 2019.

"Hoje", Filipe Keil

Filipe Keil escreveu, compôs e vai apresentar esta "Hoje".

"Mais Brilhante Que Mil Sóis", Ela Limão

Composto e musicado por Flak, Ela Limão será a figura a emprestar a voz a este "Mais Brilhante Que Mil Sóis".

"O Meu Sonho", Soraia Tavares

Lura compôs e musicou. Soraia Tavares está encarregue de dar vida à melodia.

"Perfeito", Matay

A composição é de Tiago Machado, Boss AC é o autor da letra e a voz é de Matay.

23 de Fevereiro:

"O Lugar", Lara Laquiz

Fotógrafo, realizador, compositor. André Tentugal é o nome por detrás desta "O Lugar" que será interpretada por Lara Laquiz.

"Mundo a Mudar", Madrepaz

Francisco Chaves — ou Frankie Chavez — uniu-se a Pedro Puppe e aos Madrepaz para trazer esta "Mundo a Mudar".

"Mar Doce", Mariana Bragada

Música, voz e letra são da autoria da vencedora do concurso promovido pelo programa Masterclass.

"Lava", Dan Riverman

Miguel Guedes, dos Blind Zero, compôs e musicou a canção a que Dan Riverman dará voz.

"Igual a Ti", NBC

O veterano do hip-hop nacional traz esta "Igual a Ti" até à edição de 2019 do Festival da Canção, um tema da sua inteira autoria.

"Deibaixo do Luar", Mila Dores

O homem dos X-Wife, Rui Maia, juntou-se a Mila Dores para fazer chegar "Debaixo do Luar" até à segunda semifinal.

"O Jantar", Marlon

Marlon é o intérprete da canção do compositor Pedro Pode.

"Pugna", Surma

Surma — alter-ego de Débora Umbelina — escreveu, musicou e interpreta esta "Pugna".

