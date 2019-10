Despeça-se deste Verão tardio com uma happy hour no Jardim do Torel

Final de tarde, copo na mão e muita música. É a proposta do BANANACAFE para esta sexta-feira, onde não faltará a habitual happy hour no Jardim do Torel.

O BANANACAFE do Jardim do Torel volta a receber mais uma edição do discoing. Com cinco edições, três espaços e 23 horas de música, o projecto musical marca o encerramento da época de Verão no primeiro sítio que os ouviu – é verdade que já é Outono, mas o sol parece ter ficado mais uns tempos. A festa está marcada para esta sexta-feira, 11 de Outubro, a partir das 18.00, prologando-se até às 22.00.

“O discoing é um projecto musical que pretende oferecer uma alternativa à ideia do que é uma noite normal lisboeta”, pode ler-se em comunicado da organização. “Para os responsáveis do projecto, não é um after-work e não é uma pré-noite, é uma festa que começa e acaba mais cedo. A ideia surgiu quando os organizadores começaram a trabalhar e tinham de dividir o tempo do fim de semana entre estar com a família, sair à noite e aproveitar para descansar.”

Nesta edição, a cabine estará nas mãos dos DJ’s residentes Pedro e Zé, que vão ajudar a aquecer a pista para os Beco, uma dupla belga e portuguesa, preparada para oferecer uma mistura de sonoridades muito variada, desde ritmos exóticos a malhas de funk e disco, mas também as mais recentes descobertas de house e nu-disco.

Para animar ainda mais esta despedida à estação mais quente do ano, poderá contar também com a habitual happy hour, entre as 18.00 e as 19.00. Na compra de duas cervejas, imperial ou caneca, a terceira será oferta. Os copos, a fim de prevenir o uso de plástico, são ecológicos.

Jardim do Torel. Sex 18.00-22.00. Entrada livre.

