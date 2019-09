Desporto e mercado aceleram festa em família no Autódromo do Estoril

A proposta é simples: um dia inteiro de atletismo, ciclismo, triatlo, patinagem, basquetebol e muitas actividades para miúdos, graúdos e até cães. No dia 14 de Setembro, entre as 09.00 e as 23.30, a festa faz-se no Autódromo do Estoril.

A Corrida Auchan não é apenas uma corrida. O evento regressa ao Autódromo do Estoril a 14 de Setembro (sábado) e o programa de festas conta também com um mercado de produtos locais e actividades para toda a família, desde uma gincana para cães a uma partida de basquetebol ao ar livre para os donos. As inscrições já estão abertas.

A festa arranca às 09.00 com a abertura de um espaço reservado aos parceiros do evento, em que poderá visitar os diversos expositores e usufruir de várias actividades. A partir da mesma hora, os amantes do basquetebol que se inscreverem no Circuito 3x3 FIBA vão poder competir por prémios, incluindo monetários (entre 150€ e 500€ por equipa). Mas há mais competições.

Entre as propostas, encontra, por exemplo, um duatlo (11.00), um encontro de escolas de ciclismo (14.00), uma prova de patinagem (15.00), uma corrida de dez ou uma caminhada de cinco quilómetros (18.30) e uma corrida nocturna de bicicletas (19.30). Está marcada ainda a Corrida Rik & Rok, a partir das 17.30, após a abertura do Colégio Rik & Rok, onde vão decorrer actividades lúdicas, jogos e animação para crianças até aos seis anos.

Para assegurar o bem-estar de todos os atletas presentes, haverá também um serviço de massagem com o apoio da Body Concept e exercícios de aquecimento e alongamento, assegurados pelo Holmes Place. As inscrições para participar nas competições podem ser feitas através do site oficial da Corrida Auchan. Todos os atletas que concluam as provas recebem uma medalha de participação e diversos produtos das marcas patrocinadoras.

Se precisar de recuperar forças, aproveite o mercado de produtos locais, onde encontrará enchidos do Minho, biscoitos de Azeitão, broas de mel de Castelo Branco, tomates coração de boi, maçã reineta de Sintra, pêra rocha, folar de Olhão, pães e queijos variados, compotas e conservas. Caso leve “cãopanheiros” para um passeio diferente, o Pet Club vai promover uma gincana e poderá inscrever o seu patudo até esta sexta-feira, 6 de Setembro, através de e-mail. Se precisar, estará também presente um veterinário para fazer check-ups.

Autódromo do Estoril. Av. Alfredo César Torres (Alcabideche). Sáb 09.00-23.30. As inscrições para as competições têm diferentes preços.

