Destinos europeus mais seguros para visitar em 2021 incluem Portugal

Se em 2020 o turismo mergulhou na pior crise de sempre, 2021 traz um novo fôlego ao sector. Com o início das campanhas de vacinação, há uma luz ao fundo do túnel para os viajantes, que podem começar a pensar em retomar a sua volta ao mundo. Para o ajudar a planear as suas escapadinhas, a European Best Destinations, organização sediada em Bruxelas, que se dedica à promoção da cultura e do turismo na Europa, decidiu lançar uma lista com os destinos europeus mais seguros para visitar ainda este ano, sempre com respeito pelas actuais circunstâncias e restrições. Entre as 13 propostas, quatro são portuguesas.

“Seleccionámos destinos nos quais os hospitais nunca estiveram sobrelotados, destinos que tiveram menos casos de Covid-19 e que também são menos propensos a impor recolher obrigatório ou restrições durante a sua estadia”, lê-se no site da organização, que refere ainda não ter incluído destinos seguros como a Islândia, a Noruega ou a Finlândia precisamente por incluírem quarentena obrigatória, o que dificultaria o planeamento das férias por parte dos viajantes.

A encabeçar a lista, disponível aqui, está a ilha da Madeira, “reconhecida mundialmente pela beleza das suas paisagens e pela sua natureza exuberante”. O arquipélago não impõe quarentena nem recolher obrigatório, apesar de exigir um teste negativo à Covid-19, que pode ser feito na chegada ao aeroporto da Madeira ou no local de origem até 72 horas antes do embarque, como informa a própria Direcção Regional de Turismo da Madeira neste site, dedicado à divulgação das medidas adoptadas a fim de minimizar o risco de Covid-19.

Segue-se o arquipélago dos Açores, que “oferece a distância segura de que os visitantes precisam, muitas actividades ao ar livre, que são tudo o que queremos depois de termos ficado confinados por tanto tempo, e a paz de que precisamos em tempos tão difíceis”. As medidas de controlo e combate à Covid-19 são semelhantes às do arquipélago da Madeira e também estão disponíveis online.

A região do Alentejo e Lagoa, no Algarve, são os outros dois destinos portugueses considerados entre os mais seguros da Europa. A lista inclui ainda Monte-Carlo, no Mónaco; Martinique, nas Pequenas Antilhas; Tahiti, na Polinésia Francesa; Asos, Corfu, Kokkari, Meteora, Ikaria e Cavtat, na Grécia.

Em Portugal, Braga não está incluída nesta lista dos destinos mais seguros, mas é a única nomeada a nível nacional para “Melhor Destino Europeu” pela European Best Destinations, após ter ficado em segundo lugar em 2019. Aponte, para quando este momento mais difícil passar.

Vale a pena relembrar, contudo, que a luta pela contenção do vírus continua a ser uma realidade, por isso não se esqueça de verificar sempre as restrições vigentes. Teste com resultado negativo ou até mesmo proibição de entrada a algumas nacionalidades são parte da maioria das medidas de combate à pandemia.

