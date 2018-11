dEUS celebram os 20 de "The Ideal Crash" em Lisboa

Os dEUS estabeleceram uma relação especial com Portugal ao longo dos anos, e são uma presença regular no país. Mas o próximo concerto no Coliseu de Lisboa, a 24 de Abril, vai ser diferente: os belgas vão tocar, na íntegra o álbum The Ideal Crash.

A data de Lisboa será a primeira de 20, espalhadas pela Primavera, em que a banda vai assinalar os 20 anos de um dos seus mais populares e conhecidos trabalhos. Na mesma altura, o disco será remasterizado e reeditado.

Lançado em 1999, na senda dos louváveis Worst Case Scenario (1994) e In a Bar, under the Sea (1996), The Ideal Crash foi o álbum que cimentou o legado dos dEUS. E que os apresentou a um público mais vasto.

Os bilhetes para o concerto de Lisboa serão colocados à venda na sexta-feira, por 28€.

