Dez anos depois, o parque verde de Carnide está “quase pronto”

Esteve anos abandonado, com mato e sem uso, até ter sido equacionada uma nova feira popular de Lisboa nesta zona da cidade – a criação do combo “parque urbano + feira” foi anunciada em 2015. A hipótese, no entanto, foi abandonada pelo executivo de Carlos Moedas, que, junto à entrada do metro da Pontinha, decidiu enveredar pela criação de um parque verde. Mas a intervenção no terreno demorou. Iniciada em 2019, parou em 2021, dando origem a uma longa inércia. Retomadas no início de 2024, as obras entraram agora num ciclo final (será desta?), prevendo-se a abertura do parque ao público possivelmente ainda para este trimestre.

“Está quase pronto. A obra está a decorrer a um ritmo bastante aceitável e a Câmara diz que em Março temos parque verde de Carnide”, avança o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa. A Time Out questionou a autarquia em Janeiro quanto à data prevista de conclusão das obras, mas não obteve resposta.

Rita Chantre Parque Verde de Carnide

Mesmo ainda não estando pronto e exibindo grandes áreas sem qualquer tipo de vegetação, o parque já é chamado de “pulmão verde de Carnide”, diz Fábio Sousa, dada a carência de espaços verdes nesta zona de Lisboa, já em confluência com o município de Odivelas (a Estrada Militar, junto ao parque, é a fronteira). “É uma zona muito descaracterizada, em que a reabilitação é muito necessária. Precisamos muito de um espaço que possa ser usufruído pelas pessoas. Agora, achamos que isto ainda é um início”, analisa o autarca.

Na visão do presidente da Junta, para responder às necessidades da população, o parque precisaria de infra-estruturas que não foram (ainda) planeadas, como casas de banho, um parque infanto-juvenil, "com área de skate, por exemplo", ou um quiosque (cafetaria) de apoio à população.

O parque verde de Carnide está sob a alçada e gestão da Câmara de Lisboa. A Junta de Carnide não deixa de frisar, ainda assim, que se encontra disponível para “garantir a manutenção e dinamização” do local, como acontece com outros espaços verdes da freguesia.

