Dez hotéis em Portugal a metade do preço: caixas 2POR1 Deluxe já estão à venda

As caixas Time Out 2POR1 Deluxe: 10 Grandes Hotéis de Portugal estão de volta, com as melhores ofertas em dormidas para 2020.

Lisboa tem uma luz única e muitas coisas para fazer, mas sair da cidade para uma escapadinha faz sempre bem. E, se já anda a pensar em tirar umas férias curtas, as caixas Time Out 2POR1 Deluxe: 10 Grandes Hotéis em Portugal – que juntam uma dezena de hotéis de charme de norte a sul do país – já estão à venda na Blueticket e nas prateleiras de todas as lojas Fnac. De Cascais à Comporta, de Santiago do Cacém à Sertã, vale a pena percorrer Portugal à boleia da Time Out e a preço de saldo, como quem diz a metade do preço na reserva de duas noites a dois.

Nas caixas dos 10 Grandes Hotéis de Portugal (49,90€), com dez hotéis para duas noites a dois com 50% de desconto encontra as Casas do Côro (Marialva), o Spatia Comporta (Comporta), a Torre de Palma Wine Hotel (Vaiamonte), o Convento da Sertã (Sertã), a Herdade da Rocha (Crato), o Portugal Active Ocean Lodge (Freixieiro de Soutelo), o Monte do Giestal (Santiago do Cacém), o Vila Galé Collection Elvas (Elvas), a Legasea Guesthouse e a SEA'YA Family Surf Houses (Cascais).

O valor das caixas é exclusivamente para ter acesso às promoções. Para usufruir dos descontos, deve consultar a melhor tarifa disponível no site ou balcão do hotel, onde pretenda ficar duas noites. Depois, no momento da reserva, por telefone ou e-mail, é obrigatório informar de que possui um cartão 2POR1 Deluxe, para que lhe seja imputado o valor de 50% da conta quando o entregar no check-in. É só repetir o processo até esgotar os dez cartões (um por hotel) que constam na caixa. Mas, atenção, a oferta é válida para um único período de duas noites de alojamento consecutivas em quarto duplo, em regime de alojamento e pequeno-almoço, não acumulável com outras promoções em vigor.

Os dez cartões são válidos de 1 de Março de 2020 a 28 de Fevereiro de 2021, todos os dias da semana, incluindo feriados e fins-de-semana, com algumas excepções: nomeadamente épocas festivas (Dia dos Namorados, Carnaval, Páscoa e Natal) e épocas altas (de 15 Junho a 15 de Setembro).

