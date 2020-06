Time Out estende prazo para usufruir das caixas 2POR1 Deluxe 2020

Tem até ao início de 2021 para usar os vales das caixas Time Out 2POR1 Deluxe. Não perca a oportunidade de desconfinar com uma escapadinha ou as melhores ofertas nos restaurantes de Lisboa para brunches demorados, almoços e jantares.

Se tem uma ou mais caixas Time Out 2POR1 Deluxe aí por casa e andava a desesperar por não as poder usar, não se preocupe: tem até Fevereiro (no caso dos restaurantes) e Abril de 2021 (no caso dos hotéis). Por isso, o melhor é começar a pensar em encaixar umas escapadinhas pelo país e refeições nos melhores restaurantes de Lisboa.

Os cartões das caixas dos 20 Grandes Restaurantes de Lisboa (69,90€), dos 10 Novos Restaurantes de Lisboa (49,90€) e dos 10 Brunches de Lisboa (39,90€) podem agora ser usados até Fevereiro de 2021, à excepção do Local – Your Healthy Kitchen (Caixa 20 Grandes Restaurantes de Lisboa), Big Fish Poké (Caixa 10 Novos Restaurantes de Lisboa, que encerrou durante a pandemia) e Ohana By Naz (Caixa 10 Brunches de Lisboa, que deixou de servir brunch), a ser substituídos o mais breve possível.

Na caixa dos 20 Grandes Restaurantes de Lisboa, com refeições para duas pessoas com 50% de desconto, excluindo bebidas, encontra o Cantinho do Aziz, o Café São Bento, Os Tibetanos, a Confraria Lx, o Monte Mar Lisboa, o The Old House, o Sumaya, o Ararate, o Crispy Mafya, o Afuri, o Jamie's Italian, o Izanagi, o Mano a Mano, o Avenida SushiCafé, o Arola, o The Green Affair, o The Decadente, o Água pela Barba e o Season.

Na caixa dedicada a dez dos melhores restaurantes que abriram portas durante o último ano, tem opções que vão da gastronomia mexicana aos cortes de carne de alta qualidade. São refeições para duas pessoas com 50% de desconto, excluindo bebidas, no El Taco Chingón, Capim Limão, Degust'Ar Lisboa, Chutnify Bairro Azul, Bicho Mau, Jamie Italian Pizzeria Lisboa, Meat Me, Taberna Albricoque ou no Basque.

A terceira é para quem não dispensa um grande pequeno-almoço demorado, uma verdadeira barrigada para começar o dia. São dez brunches a metade do preço nos restaurantes DeliDelux, Naked, The Therapist, Cotidiano, Infame, Charlie Bistro, Miolo, Chérie Paloma e Dacquoise. O cartão do Chérie Paloma, que ainda está fechado, poderá ser utilizado nos espaços do Dear Breakfast.

Já os cartões da caixa dos 10 Grandes Hóteis de Portugal (49,90€) são todos válidos, sem quaisquer excepções, até Abril de 2021. Com dez hotéis para duas noites a dois com 50% de desconto, encontra as Casas do Côro (Marialva), o Spatia Comporta (Comporta), a Torre de Palma Wine Hotel (Vaiamonte), o Convento da Sertã (Sertã), a Herdade da Rocha (Crato), o Portugal Active Ocean Lodge (Freixieiro de Soutelo), o Monte do Giestal (Santiago do Cacém), o Vila Galé Collection Elvas (Elvas), a Legasea Guesthouse e a SEA'YA Family Surf Houses (Cascais). De Cascais à Comporta, de Santiago do Cacém à Sertã, vale a pena percorrer Portugal à boleia da Time Out e a preço de saldo.

Caso ainda não tenha nenhuma destas caixas, ainda vai a tempo de as comprar e aproveitar à grande. É a sua oportunidade de fazer virar o ano 2020 para melhor e ser nomeado o rei ou a rainha das pechinchas, amigo do garfo e da faca, de comer muito e pagar pouco e, claro, de desconfinar à sombra da bananeira, como quem diz, à sombra dos melhores hotéis de Portugal. Estão à venda na Blueticket e nas lojas Fnac de todo o país.

+ Nova plataforma hoteleira ajuda-o a visitar o país em segurança

+ Leia grátis a nova Time In Portugal e descubra as praias a menos de uma hora de Lisboa

Share the story