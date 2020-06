Nova plataforma hoteleira ajuda-o a visitar o país em segurança

Apoiar o turismo e os negócios locais, de norte a sul do país. É este o convite de Pedro Colaço, CEO da Great Hotels of the World, que acaba de inaugurar a Small Portuguese Hotels, uma plataforma onde é possível encontrar uma variedade de hotéis para qualquer tipo de estadia, desde as férias de Verão deste ano até um fim-de-semana alargado para recuperar energias. Mas o melhor é mesmo o programa Cashback: o cliente recebe 5% do valor da sua reserva após o check-out, para usar em compras online.

Para além da certificação Clean and Safe do Turismo de Portugal, todas as unidades hoteleiras disponíveis nesta nova plataforma obedecem a critérios de segurança adicionais. O cliente pode consultar em cada hotel exactamente quais as medidas implementadas, bem como a respectiva pontuação. Com uma classificação de nove em dez, o Monte da Estrela, no Alentejo, por exemplo, disponibiliza um kit de protecção individual para cada hóspede e áreas públicas de restauração e lazer com limite de ocupação, entre outras medidas.

“A Small Portuguese Hotels é ainda a única cadeia hoteleira nacional a oferecer um programa Cashback, onde o cliente recebe 5% do valor da sua reserva, após o check-out, para usar em compras online”, garante a marca hoteleira Great Hotels of the World. Mas esta não é a única vantagem de utilização prometida. Destaca-se ainda a possibilidade de fazer reservas directamente com o hotel, com toda a flexibilidade de cancelamento. Se for membro do Automóvel Club de Portugal, tem ainda direito a um desconto de 5%.

Na hora de descobrir o hotel perfeito para si, basta explorar as colecções por destino: Norte, Porto, Centro, Alentejo, Lisboa, Algarve, Açores e Madeira. A Baía da Luz, em Lagos, o São Félix Hotel Hillside & Nature, em Laundos, as Casas do Coro, em Marialva, e a Sé Boutique Hotel, no Funchal, são algumas das propostas para se inspirar e descansar.

Sensível ao impacto que a Covid-19 teve em inúmeras famílias portuguesas, a nova plataforma compromete-se também a doar 1% do valor das reservas obtidas à Rede de Emergência Alimentar, um projecto do Banco Alimentar Contra a Fome.

+ Dez parques de campismo em Portugal para dormir à luz das estrelas

Share the story