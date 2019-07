Dez marcas portuguesas juntam-se numa loja pop up com DJ sets e uma exposição

O que é nacional é bom e juntar tudo na mesma equação é melhor ainda. Entre esta quarta, dia 10, e 31 de Julho, nasce uma pop up store na Rua da Boavista só com marcas portuguesas, da joalharia à roupa. Conte ainda com uma exposição, DJ sets e uma conferência sobre sustentabilidade da indústria da moda.

São dez as marcas com sangue português a correr-lhe nas veias que se juntam ao longo de três semanas nesta loja temporária. O número 81 da Rua da Boavista abre-se às colecções de Ricardo Andrez, João Magalhães, Juliana Bezerra, Studio Areia, Bapho Brasil, Cleonice, Ceagacê, C.R.T.D, + 351 e Xuz.

“São marcas que vivem essencialmente do e-commerce, mas os ecrãs dos computadores e smartphones não nos deixam sentir a leveza dos materiais, ver a definição das cores, compreender o design das peças”, avança a organização do projecto, do qual Carlota Morais Pires e Sebastião Sá da Bandeira são curadores e produtores. A iniciativa surge com a necessidade de promover a indústria da moda portuguesa, sobretudo as que não têm um espaço físico.

Rui Aguiar, Paula Matos Gil e Rui Palma são os fotógrafos que terão o seu trabalho exposto durante estes dias, e aos quais se junta a ceramista Sofia Leitão. Apesar de a programação ainda não ter sido anunciada na sua totalidade, conte com um live-act da artista Vanessa Teodoro e uma conferência no dia 24, em parceria com a Catalyst, uma plataforma que quer criar sinergias entre as marcas que já têm um caminho sustentável e as que querem fazê-lo mas não sabem por onde começar. Isto para não falar nos DJ sets e nos tatuadores convidados a deixar-lhe uma marca na pele.

Rua da Boavista, 81. De 10 a 21 de Julho 13.00-20.00. Entrada livre.

