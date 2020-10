Dezembro promete três dias de provas de vinhos e menus especiais

O Adegga WineMarket foi adiado, mas a Adegga WineWeek estreia-se em Lisboa e no Porto já em Dezembro, com três dias de provas de vinhos, jantares com produtores e menus especiais.

A festa do vinho está marcada para os dias 4, 5 e 6 de Dezembro, com provas em 25 restaurantes lisboetas e portuenses, sempre entre as 15.00 e as 19.00. Mas há mais. A programação da Adegga WineWeek inclui ainda menus especiais e jantares desenhados pelos próprios produtores de vinho.

“A Adegga WineWeek é uma oportunidade para apoiar os restaurantes e as suas equipas neste ano cheio de desafios”, escreve a organização, que foi forçada a adiar para 2021 “o plano de eventos Adegga WineMarket”, onde pode provar e comprar dezenas de referências vínicas a preços especiais.

Os restaurantes parceiros ainda não foram anunciados, mas entre os produtores confirmados encontra-se a Casa de Vilacetinho, a Symington Family Estates e a Muxagat Vinhos. Se por acaso for proprietário de um restaurante em Lisboa ou no Porto, pode juntar-se à iniciativa: basta enviar e-mail (adegga@adegga.com).

Os bilhetes, que vão ficar disponíveis online em breve, custam entre 40€/bilhete normal e 60€/bilhete duplo e, além de darem acesso a todas as provas de vinho em Lisboa ou no Porto, são totalmente convertíveis em compras na loja online da Adegga.

Lisboa e Porto. Sex-Dom 15.00-19.00 (provas de vinhos) e vários horários (jantares). 40€-60€ (provas de vinho).

+ Os melhores enoturismos para uma escapadinha bem regada

+ Subscreva a nossa newsletter para receber as novidades e o melhor da sua cidade