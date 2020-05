DGS lança manual com medidas de prevenção e controlo da Covid-19 para o dia-a-dia

Numa altura em que aos poucos se começa a desconfinar, a Direcção-Geral da Saúde lançou o primeiro volume de um manual de boas práticas para prevenção e controlo da Covid-19. O documento, lançado na quinta-feira, compila as medidas gerais recomendadas e toda a informação conhecida até à data sobre o novo coronavírus.

A Direcção-Geral da Saúde publicou na quinta-feira, 14 de Maio, o primeiro Manual de medidas gerais de prevenção e controlo da Covid-19, que detalha as características da doença, os sintomas e as formas de transmissão do novo coronavírus, disponibilizando ainda uma série de recomendações detalhadas de como evitar a propagação do vírus.

“Importa salientar que o levantamento das restrições aumenta ainda mais a responsabilidade individual e colectiva”, lê-se no manual, já disponível. “O SARS-CoV-2 circula na comunidade e esta nova fase exige de cada cidadão um rigor acrescido no cumprimento das medidas preventivas e de Saúde Pública.”

Da lavagem das mãos à lavagem da roupa, não esquecendo o tratamento do lixo e a utilização do ar condicionado, o documento de 30 páginas reúne todas as recomendações gerais feitas à população. Destacam-se mais uma vez as medidas preventivas já referidas pelas autoridades de saúde, como o distanciamento social (de um metro e meio a dois metros), a higiene pessoal (lavar as mãos muitas vezes e sempre pelo menos 20 segundos é a mãe de todas as regras) e o material de protecção comunitária. Relativamente a este último ponto, ressalva-se que as viseiras “podem completar a utilização de máscara mas não conferem protecção respiratória”, sendo obrigatório o uso de máscaras nos transportes públicos e em espaços fechados, como lojas e serviços de atendimento ao público.

A informação, esquematizada por pontos para facilitar a leitura, encontra-se dividida em dois capítulos: um dedicado às “Características da Doença”; outro às “Medidas Preventivas”, descrevendo os procedimentos que devem ser incutidos na rotina diária de todos e que são transversais a qualquer contexto, local ou situação. Ao longo do documento, encontra ainda ícones clicáveis, que remetem para materiais de apoio como documentos técnicos da Direcção-Geral da Saúde, vídeos sobre o tema em questão e cartazes informativos que ilustram os tópicos abordados.

