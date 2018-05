Dia 22 de Maio há abraços grátis no Areeiro

Se no dia 22 de Maio passar pelas avenidas de Roma, João XXI, Guerra Junqueiro ou Praça de Londres é muito provável que acabe nos braços de um desconhecido.

Na próxima terça-feira celebra-se o Dia do Abraço e, pelo quarto ano consecutivo, oferecem-se abraços e sorrisos aos residentes e trabalhadores da freguesia do Areeiro. Com que propósito? Acabar com a exclusão e isolamento social. ''O objectivo é que consigamos demonstrar a importância dos afectos no combate à exclusão e isolamento social. Há laços que devem de ser criados e mantidos, não só entre familiares e vizinhos como também entre a própria comunidade local. É preciso quebrar barreiras interpessoais'', refere em comunicado Fernando Braamcamp, presidente da Junta de Freguesia do Areeiro.



Um simples abraço tem o poder de reduzir o stress e a pressão arterial. O que provavelmente desconhece é que este provoca também um aumento dos níveis de oxitocina no sangue, que é como quem diz, a hormona responsável pelo bem estar social e afectividade entre estranhos.



Os abraços grátis começam a ser distribuídos às 10.00 junto à sede da junta.

