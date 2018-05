Alameda prepara-se para três dias de tasquinhas e animação

Certamente que já ouviu falar da Festa das Colectividades e Casas Regionais de Lisboa. Este evento já conta com três edições bem sucedidas e a quarta acontece já entre os dias 18 e 20 de Maio na Alameda D. Afonso Henriques, junto à Fonte Monumental. Marque já na sua agenda.

A organização é da Associação das Colectividades de Lisboa (ACCL) em parceria com a Junta de Freguesia do Areeiro e durante três dias a animação e a diversão estão garantidas: há espectáculos de dança, tunas, ranchos e música tradicional portuguesa. Mas não é só de espectáculos que se faz esta festa, que é conhecida pelas suas tasquinhas. Nestes três dias, a Alameda vai estar decorada com tascas repletas de iguarias e produtos tradicionais vindos de todo o país.

De entre todas as actividades programadas, destacamos duas: um encontro de concertinas programado para dia 18, entre as 21.00 e as 24.00, e uma noite dedicada ao fado, com a presença de fadistas em representação do Associativismo Lisboeta, no dia seguinte (19), à mesma hora. São só boas razões para não faltar a esta festa.

Consulte a programação completa aqui.

+ Lisboa em destaque no Prémio Nacional de Reabilitação Urbana

+ Abriu a primeira tap room da Oitava Colina: um pequeno quiosque na Graça