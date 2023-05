Dia Aberto do Técnico. Feira de ciência, visitas guiadas e exposição interactiva

O Instituto Superior Técnico (IST) prepara-se para a segunda edição do Dia Aberto. No dia 19, o programa é pensado para estudantes do ensino básico e secundário. Mas no sábado, dia 20, as portas abrem, entre as 10.00 e as 17.00, ao público em geral – visitantes individuais e famílias –, com propostas de actividades gratuitas para todos.

Ao todo, vão ser mais de 40 projectos de investigação e inovação em exposição. Haverá ainda uma feira de ciência, com experiências dinamizadas por investigadores e estudantes, e será possível ver em acção vários dos laboratórios, em percursos guiados, com duração de 45 minutos cada.

Entre os laboratórios que poderá conhecer, encontra-se, por exemplo, o de Ciências Biológicas, do Departamento de Bioengenharia, onde ficará a saber (quase) tudo sobre “Células na genética, nas doenças e no combate às alterações climáticas”. Já no Instituto de Sistemas e Robótica, do Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores, terá oportunidade de descobrir se existe algum robot suficientemente inteligente para nos fazer sanduíches, ajudar pessoas em perigo ou brincar com crianças.

Se preferir, o Departamento de Engenharia Mecânica sugere ficar a conhecer o Simulador de Voo de Investigação – sim, leu bem. Mas há muitas outras coisas para fazer nos três campi do Técnico. Para participar, basta inscrever-se previamente online. Os primeiros inscritos têm direito à oferta de um refresco, a levantar no ponto da Associação de Estudantes do IST.

Instituto Superior Técnico. 20 Mai, Sáb 10.00-17.00. Grátis, mediante inscrição online

