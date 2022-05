Dia da Criança com cinema, leituras, percursos e experiências grátis

O Pavilhão do Conhecimento convida todas as crianças até aos 11 anos a aproveitar um dia inteirinho de actividades gratuitas, dentro e fora de portas.

O Dia Mundial da Criança celebra-se todos os anos a 1 de Junho. Para assinalar a efeméride em grande, o Pavilhão do Conhecimento programou um dia inteiro de actividades para os mais novos. E a participação é grátis até aos 11 anos.

A iniciativa arranca pelas 10.00, no espaço exterior do Centro de Ciência Viva. Haverá uma bina científica a funcionar até às 18.30, com pausa para almoço entre as 13.00 e as 14.00, que irá dinamizar várias experiências relacionadas com a biodiversidade.

Se os miúdos preferirem, está prevista também uma Cabine de Leitura, junto à qual será lido Os extraterrestres são doidos por cuecas, de Claire Freedman e Ben Cort. Segue-se a actividade experimental “A Aerodinâmica dos Paraquedas”.

Já dentro do Pavilhão do Conhecimento, a programação inclui conversas com cientistas no Auditório José Mariano Gago, assim como experiências científicas no Laboratório (11.15-11.45/ 12.45-13.15/ 16.15-16.45), na Cozinha É Um Laboratório (10.30-11.00/ 12.00-12.30/ 15.30-16.00) e na Doing – Oficina Aumentada (10.30-12.30/ 14.00-17.30).

A participação nas diferentes actividades é gratuita até aos 11 anos, mediante reserva prévia através de e-mail (reservas@cienciaviva.pt) ou telefone (21 891 71 00). Para os maiores de 12 anos, é necessário comprar bilhete de acesso às exposições.

Pavilhão do Conhecimento. Qua 1. 10.00-18.30. Participação grátis até aos 11 anos.

