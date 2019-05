Dia da Criança com entrada grátis e muita ciência no MAAT

Este ano, o Dia da Criança calha num sábado – e as celebrações prolongam-se por todo o fim-de-semana. Assim será no MAAT – Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia, que preparou dois dias de entrada livre cheios de actividades científicas para toda a família.

Carros, comboios, barcos e fornos solares. Algumas das experiências mais divertidas que o MAAT preparou para as celebrações do Dia da Criança andam à volta da energia solar. Os miúdos dos 10 aos 12 anos vão poder guiar carros solares equipados com painel solar, bateria e motor elétrico na Praça do Carvão; os mais novos podem construir carrinhos solares e participar numa corrida, andar num comboio solar ou participar numa corrida de barquinhos solares na Sala de Comando.

E como a gulodice não tem idade há um workshop de cozinha para crianças e adultos onde todos vão preparar bolos de alfarroba em fornos – adivinhe! – solares.

As crianças com veia de cientista vão gostar de ver um gerador de ondas e um gerador de coluna de ar oscilante, que produz energia através das ondas do mar. Os mesmos pequenos engenhocas vão delirar com a ideia de construir pilhas com dois metais diferentes separados por um ácido e de experimentar um acelerador de partículas de Van der Graaff.

No sábado e no domingo, às 12.00 e às 16.00, o percurso secreto da Central Tejo desvenda uma zona habitualmente fechada ao público e ajuda a perceber melhor a história desta fábrica que já iluminou Lisboa.

Central Tejo, Avenida Brasília.

