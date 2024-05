As melhores coisas para fazer no Dia da Criança

No Dia da Criança, 1 de Junho, o que não falta no Museu do Oriente são oficinas para famílias. Entre as 13.00 e as 11.00, a sessão (4,50€) é para bebés até 12 meses. Segue-se uma segunda (4,50€) para bebés entre os 12 e os 36 meses, das 11.30 às 12.00; e uma terceira (5€) para crianças entre os sete e os 12, das 15.00 às 17.00. Já no domingo, dia 2, há histórias com origami (6€) das 10.30 às 11.30, para famílias com crianças a partir dos cinco anos. Mas, para não perder pitada, o melhor é consultar a agenda para crianças, jovens e famílias no site do museu.