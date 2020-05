Dia da Europa celebra-se online com concertos, filmes, debates e muita arte

More Or Less by MAISMENOS

Para celebrar o Dia da Europa, este sábado, dia 9, as representações portuguesas do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia prepararam um conjunto de actividades online.

A efeméride é assinalada anualmente por toda a União Europeia, mas em 2020 terá uma nova forma de celebração – no universo online. A acontecer neste sábado, o Dia da Europa serve para realçar a diversidade da comunidade de países europeus e, em Portugal, a criação artística vai contribuir através dos gabinetes nacionais da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu. Este último fará dos seus canais de comunicação um palco para Rewind, uma iniciativa virtual com concertos, rádio, leituras e uma exposição online.

As actividades que vão ocupar as redes sociais e o site do Parlamento Europeu em Portugal, entre as 14.00 e as 22.30 de sábado, são resultado do trabalho de mais de 100 artistas, técnicos e outros elementos da sociedade civil, que embora estejam cada um em sua casa criaram um programa comum.

“No momento em que as restrições de circulação começam a ser levantadas em Portugal, Rewind não representa uma regressão, mas um sinónimo de um novo começo e de uma nova esperança para o futuro ainda incerto”, referem em comunicado. “É uma proposta artística que engloba um conjunto de actividades culturais inéditas que visam transmitir uma mensagem de solidariedade, coesão, cooperação e resiliência face ao período difícil que atravessamos”.

Para ouvir há um tema inédito de Bruno Pernadas e depois outro de Selma Uamusse, que será acompanhada pelo coro Gospel Collective – as actuações serão transmitidas pelo Youtube do Parlamento. Também Pedro Coquenão, conhecido pelo seu projecto Batida, vai estar ligado e de microfone à frente com emissões da sua Rádio Normal, também através do Youtube.

No que diz respeito às artes plásticas e visuais, estas terão o seu próprio espaço no site em jeito de exposição virtual, que fica por lá até 10 de Junho, Dia de Portugal, uma forma de fechar e celebrar “este ciclo de reflexão sobre o nosso papel como indivíduos activos e integrantes de um todo que funciona a diferentes escalas, europeia e nacional”, acrescenta-se em comunicado.

A curadoria é da Mistaker Maker, que convidou nove artistas para uma acção artística e cultural que pudesse assinalar não só a diversidade que existe nas artes plásticas e visuais em Portugal como também o Dia da Europa. Dela fazem parte ±MaisMenos±, Aheneah, Catarina Glam, Mantraste, Pantónio, Raquel Belli, Tamara Alves, The Empty Belly e Tiago Galo.

No sábado, às 18.00, haverá uma visita guiada também ela virtual pelas obras expostas, que serão postas à venda como forma de apoio à actividade artística. Haverá ainda leituras e depoimentos sobre o projecto europeu a decorrer ao longo do dia no Instagram.

E da Comissão Europeia, vem o quê?

Da Representação da Comissão Europeia em Portugal vêm outras actividades para lhe encher a agenda de sábado. Ao longo do dia decorre a iniciativa “A Arte é uma ponte que nos une” nas redes sociais dos Museus Nacionais de Arte Antiga e o de Arte Contemporânea. Serão apresentadas obras emblemáticas do espólio de cada museu que celebrem a Europa como espaço livre de circulação das obras de arte e dos seus criadores.

Numa onda mais institucional, mas ainda assim importante, às 11.30, na plataforma de streaming da União Europeia, há um debate webinar sob o tema “Plano de Recuperação para a Europa: Que Lugar para a Coesão e Desenvolvimento Regional”. No debate participam Elisa Ferreira (comissária europeia), Nelson de Souza (ministro do Planeamento), Ana Abrunhosa (ministra da Coesão Territorial), Álvaro Amaro (eurodeputado), Pedro Marques (eurodeputado, e Carlos Silva Santiago (presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro). A conversa sobre o plano de recuperação para a Europa será moderada pela jornalista Raquel Morão Lopes e vai incluir perguntas de quem assiste.

Pelas 20.00, haverá um concerto nas redes sociais da Delegação UE em Cabo Verde dos artistas MiCasa, Djodje, Rapaz100Juiz, 7LuasMaioBand e Brava7LuasBand.

A partir de 15 de Maio, na plataforma Filmin, serão disponibilizados oito filmes apoiados por fundos europeus numa colaboração com a Representação da Comissão Europeia em Portugal e com o Programa Europa Criativa/Media – Lux Film Prize Film.

