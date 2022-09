Dia da Limpeza Costeira inspira recolhas de lixo marinho por todo o país

A poluição dos mares levou a Oceans Conservancy a promover pela primeira vez, há mais de três décadas, o Dia Internacional da Limpeza Costeira. Assinalada todos os anos no terceiro sábado de Setembro, a data tem inspirado semanas de limpeza por todo o mundo, incluindo Portugal. Este ano, à semelhança de anos anteriores, a Fundação Oceano Azul promove limpezas terrestres e subaquáticas durante a semana de 17 e 25 de Setembro, de norte a sul do país, ilhas incluídas.

A iniciativa integra a campanha #EUBeachCleanup, co-organizada pela União Europeia e as Nações Unidas, que pretende mobilizar a sociedade para uma maior consciência ambiental, em especial para a emergência climática e a necessidade de proteger os oceanos. Neste âmbito, os alunos do programa Educar para uma Geração Azul voltam a participar, acompanhados pela “ocean leader” e bodyboarder Joana Schenker, num concurso para o desenvolvimento de projectos sobre o tema do lixo marinho.

Entre as acções previstas para o grande público, destaca-se, por exemplo, a acção de limpeza marcada para 24 de Setembro, a partir das 08.00, que pretende mobilizar o maior número de mergulhadores de sempre em acção subaquática em Portugal. Antes, há acções de limpeza a 17 de Setembro: na Baía de Cascais (09.00); na Boca do Inferno, em Cascais (Sáb 09.30); no Cabo da Roca, em Sintra (Sáb 10.00); e na Praia da Foz do Lizandro, em Mafra (Sáb 10.00).

Desde o arranque desta iniciativa, em 2019, já foram recolhidas, em Portugal, 192 toneladas de lixo marinho em aproximadamente 1250 acções de limpeza costeira. As organizações que pretendam aderir à iniciativa ainda podem registar as suas acções de limpeza no site da Fundação Oceano Azul, onde é possível consultar a programação completa.

