Dia da Terra na Gulbenkian com oficinas, filmes, concertos e não só

Todos os anos, a 22 de Abril, o mundo celebra o Dia da Terra. Este não será excepção. No dia seguinte, 23 de Abril, a Fundação Calouste Gulbenkian convida a celebrar com oficinas criativas, conversas, filmes, leituras encenadas, concertos, espectáculos de dança e outras actividades. O convite é para reflectir, em conjunto, sobre os desafios relacionados com o bem-estar do planeta e a vida que nele habita.

As comemorações arrancam logo pelas 10.00. A pensar especialmente em famílias com crianças, estão previstas oficinas de pintura colectiva; oficinas criativas de impressão de folhas em tecido; a exibição do filme O Bosque. Uma aventura vegetal, seguida de conversa; oficinas de artes performativas; e sessões de contos.

Já para jovens e adultos, a Fundação sugere visitas orientadas para conhecer as aves e as plantas do museu, bem como a Galeria de Exposições Temporárias, onde está patente “Hugo Canoilas. Moldada na Escuridão”. Está ainda programada uma oficina de desenho (10€) e uma visita guiada, seguida de conversa sobre a arquitectura otomana e a cerâmica iznik da colecção Gulbenkian.

A programação inclui ainda um bioblitz (uma espécie de maratona da biodiversidade, para identificar o maior número de seres vivos possível no jardim da Gulbenkian), um encontro de urban sketchers, conversas sobre sustentabilidade e uma oficina de danças do mundo. Para terminar em grande, há concerto (2,50€-5€) entre as 18.30 e as 19.00.

A participação na maior parte das actividades é gratuita, mediante levantamento de bilhete no local, a partir das 09.00.

Fundação Calouste Gulbenkian. Sáb 10.00-19.00. Entrada livre, mediante levantamento de bilhete. Algumas actividades são pagas.

