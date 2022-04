Há Festa da Arqueologia com visitas guiadas, oficinas e muito mais

A Festa da Arqueologia está de volta ao Largo do Carmo. Nesta 6.ª edição, dedicada à “Arqueologia e Sustentabilidade”, será novamente possível contactar com arqueólogos especialistas em várias épocas e temáticas, mas também participar em diferentes oficinas de fabrico de utensílios, assistir a representações históricas e até ter experiências gastronómicas. O programa de entrada livre está marcado para os dias 29 e 30 de Abril, das 10.00 às 18.00.

“Estarão as novas gerações a trilhar o caminho da unanimidade na solidão dos seus tablets, telefones e computadores? Estará na forja uma nova concepção do conceito de preservação que temos vindo a defender nas últimas décadas? Os visitantes terão oportunidade de participar no debate sobre estas e muitas outras questões”, assegura o Museu Arqueológico do Carmo.

Com mais de uma dúzia de tendas, o Largo do Carmo vai receber uma pequena feira com duas mãos cheias de experiências arqueológicas, como visitas guiadas em inglês (11.30 e 16.30) e português (11.00, 15.00 e 16.00), leituras encenadas e várias oficinas criativas, desde a tecelagem à produção de corda a partir de fibras naturais. Mas há mais.

Entre as diferentes propostas, destacam-se ainda as recriações históricas, promovidas pela ARQA – Associação de Arqueologia e Protecção do Património da Amadora; uma exposição de materiais arqueológicos com curadoria do Centro de Arqueologia da Universidade do Algarve; e as muitas iniciativas pensadas para os mais novos, como os jogos temáticos e a oficina de arqueologia dedicada ao tema da caça e da arte na Idade do Gelo, organizadas pelo Museu do Côa.

A programação completa está disponível para consulta online, no site do Museu Arqueológico do Carmo. Tanto a entrada como a participação nas várias actividades é gratuita.

Museu Arqueológico do Carmo. Largo do Carmo. Sex 29-Sáb 30, 10.00-18.00. Entrada livre.

