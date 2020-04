Dia do Livro: Alvalade vai emprestar livros aos fregueses

O Dia Mundial do Livro celebra-se esta quinta, 23 de Abril. Em Alvalade celebra-se a semana toda com uma iniciativa da Biblioteca Manoel Chaves Caminha, que vai disponibilizar um serviço de empréstimo de livros a todos os fregueses.

É já a partir desta terça-feira, 21, que a Junta de Freguesia de Alvalade em parceria com a Biblioteca Manoel Chaves Caminha vai oferecer um serviço de empréstimo de livros a quem se quiser entreter durante este período de isolamento.

Os habitantes da freguesia vão poder requisitar dois livros – sem data limite de entrega – do catálogo da Biblioteca e podem depois escolher os locais onde pretendem levantar os livros: nos Serviços Centrais, no Polo da Avenida Rio de Janeiro, no Mercado de Alvalade ou no Polo Azinhaga dos Barros. E tendo em conta a situação que se vive, a biblioteca garante que estão a ser tomados todos os cuidados de higienização e distanciamento social durante todo o processo.

Tanto a entrega do livro como a sua devolução devem ser combinados entre a biblioteca e o leitor, que deverá ligar (21 135 9498) ou enviar e-mail (biblioteca.chaves.caminha@jf-alvalade.pt) com o pedido e respectiva a morada, que tem de ser na freguesia. O catálogo dos livros disponíveis está aqui, mas se estiver com um bloqueio de criatividade pode pedir recomendações aos contactos supracitados.

Na hora de devolver os livros, e caso alguém queira pedir um dos livros que acabou de ser devolvido, vai ter de esperar pelo menos nove dias, período em que a organização vai colocar os livros de quarentena depois de serem desinfectados. Toca a todos.

