Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência celebra-se online

O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço preparou um evento virtual para celebrar a “Astronomia no Feminino”.

O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço preparou uma sessão virtual de “Astronomia no Feminino”, que conta com a participação da Secretária-Geral da União Astronómica Internacional, Teresa Lago. A ideia é assinalar, de forma divertida e interactiva, o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, que se celebra a 11 de Fevereiro.

O evento online, que terá lugar em directo no Youtube pelas 21.00, irá contar com a presença das investigadoras Catarina Lobo, Margarida Cunha, Lara Sousa e Gabriella Gilli, que vão responder a várias questões e testar o conhecimento dos participantes com um divertido quiz, que dará direito a prémios para quem responder correctamente a mais perguntas.

O Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência foi declarado em 2015 pelas Nações Unidas, em linha com a estratégia para a redução da desigualdade de género nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Este ano, para além da sessão promovida pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, poderá também participar num debate organizado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (18.00) ou um Girls' Tech Day (18.00) dinamizado pela consultora tecnológica Noesis.

+ Apps para descobrir o céu e fazer astroturismo em qualquer lugar

+ Subscreva a nossa newsletter para receber as novidades e o melhor da sua cidade