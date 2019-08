Dia Mundial do Leão para festejar este sábado no Zoo

A 10 de Agosto, celebra-se o Rei da Selva. O Jardim Zoológico de Lisboa promove acções de sensibilização, sessões com biólogos e workshops com muita garra.

Este sábado, os visitantes do Zoo podem ficar a saber mais sobre a Panthera leo bleyenberghi. No Dia Mundial do Leão, às 10.30, um biólogo promete esclarecer os visitantes sobre os métodos de caça do mamífero africano e sensibilizar para as ameaças que enfrenta no seu habitat natural.

Mas há mais: entre as 10.00 e as 19.00, especialistas vão falar sobre a Savana e partilhar curiosidades sobre as espécies que convivem com o Rei Leão: da pequena suricata ao imponente elefante.

Na avenida principal do Zoo, há workshops com garra ao longo de todo o dia. Os mais novos podem interromper a visita à bicharada com uma sessão de trabalhos manuais com materiais reciclados. Toca a dar corda à imaginação para construir animais da savana, porta-chaves e colares.

Estas actividades são gratuitas para os visitantes do Jardim Zoológico.

Jardim Zoológico de Lisboa. Sáb, 10.00-19.00

