Dia Mundial do Teatro arranca com maratona de "Os Lusíadas" no TNDM

No Teatro Nacional D. Maria II (TNDM), as celebrações começam na véspera, com mais de 12 horas de espectáculo.

No Dia Mundial do Teatro, assinalado a 27 de Março, o TNDM assinala a data com uma maratona. E que maratona. As celebrações começam no dia anterior, pelas 10.00, com a peça Os Lusíadas como nunca os ouviu, interpretada pelo actor António Fonseca. Quando o relógio chegar às 22.30, com o início do Canto X, uma centena de pessoas junta-se a ele para um final épico, que levará esta espécie de pré-celebração até à meia-noite de domingo. Os espectadores são livres de entrar e sair às horas que quiserem e as vezes que quiserem, mediante a lotação da sala.

Mas no dia 27 as celebrações não param. Esta é a minha história de amor, que retrata a história de pessoas reais na luta contra o fascismo e o colonialismo português, estará em cena na Sala Estúdio, com interpretação em língua gestual portuguesa.

Também a Sala Online do D. Maria II volta a estar disponível entre os dias 20 e 27 de Março e de forma gratuita. A raça dos heróis, texto de Thomas Bernhard com encenação de David Pereira Bastos, estará na plataforma online. Bastidores de Antígona também estará na Sala Online e ficará disponível no Spotify. É um projecto do Teatro do Silêncio em co-produção com o D. Maria II, que transforma uma leitura encenada em formato de podcast, com direcção de Marta Gil e Tânia Guerreiro e música de Miguel Bonneville.

Teatro Nacional D. Maria II. Sáb-Dom (26 e 27 de Março). Entrada livre.

+ Peças de teatro para levar os miúdos

+ Teatro Maria Matos recebe 'O Principezinho' num musical para todas as idades