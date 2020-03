Dias da Música, dedicados a Beethoven, adiados para Setembro

Estavam na agenda para Abril, mas devido à pandemia do novo coronavírus, o festival Dias da Música será adiado para os dias 2, 3, 4 e 5 de Setembro no Centro Cultural de Belém. Este ano o mote do evento serão os 250 anos do nascimento de Ludwig van Beethoven.

A decisão foi anunciada esta sexta-feira, 20, pelo conselho de administração da Fundação Centro Cultural de Belém, que decidiu prolongar a suspensão da programação cultural, actividades e serviços para lá da data inicialmente prevista e anunciada, que seria até 5 de Abril.

O festival Dias da Música seria antecedido por um espectáculo de bailado a 17 e a 18 de Abril, e depois os concertos e masterclasses decorreriam a 23 e 24 do mesmo mês. Com o adiamento para Setembro, o festival mantém o foco nos 250 anos do nascimento do compositor Ludwig van Beethoven, assim como parte do programa já anunciado aqui, mas apresenta-se agora “como uma celebração da música no Verão de Lisboa, abrindo a nova temporada do CCB”, refere o comunicado.

Para quem já tinha adquirido bilhete, pode fazer a troca ou devolução nos pontos de venda ou na bilheteira do CCB, após a sua reabertura em data ainda a anunciar. O CCB vai continuar a acompanhar a situação relativamente à Covid-19, e enquanto mantém as portas fechadas vai disponibilizando semanalmente podcasts, concertos, visitas virtuais e outros conteúdos de acesso gratuito.

