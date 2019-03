Dias da Música regressam a Belém e dedicam festival a Shakespeare

Já pode reservar no calendário as datas dos Dias da Música do Centro Cultural de Belém (CCB). O festival acontece de 25 a 28 de Abril e todos os caminhos vão dar a Shakespeare, a personalidade escolhida para encabeçar o tema do evento.

O Doce Poder da Música dá o mote para esta edição, até porque para Shakespeare “a música tinha um poder transformador único”, pode ler-se no comunicado do CCB. Em 2018, o tema dos Dias da Música foi "Castigos, Culpas e Graças Divinas – Festival em Forma de Tríptico, a partir de Hieronymus Bosch".

Apesar de não haver programação ainda anunciada, conte com obras inspiradas no dramaturgo ou música criada no seu tempo – sim, porque a obra de William Shakespeare (1564-1616) influenciou compositores de todas as épocas, dando origem a um vasto repertório, da música de cena à ópera, do poema sinfónico à música para piano solo, da canção ao musical norte-americano.

Vão ser quatro dias de festival, que não deixa de fora os mais pequenos.

O programa será anunciado mais próximo do evento, até lá vá estudando a vida e obra do dramaturgo inglês.

+ Os melhores concertos de jazz e clássica em Lisboa esta semana