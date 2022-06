Dias do Piquenique de volta ao Parque e Palácio de Monserrate

A Parques de Sintra está pronta para dar início à época de piqueniques. A partir deste sábado, 4 de Junho, e até Outubro, há várias datas disponíveis, sempre ao fim-de-semana. Só tem de reservar, levantar o seu cestinho à hora combinada e estender a toalha nos jardins do Parque e Palácio de Monserrate.

Entre o século XIX e o século XX, Monserrate foi residência de verão da família Cook que, à boa tradição inglesa, costumava fazer deliciosos piqueniques no relvado em frente ao palácio. “Com os Dias do Piquenique, agendados para várias datas ao longo deste verão, a Parques de Sintra pretende recuperar essas experiências e possibilitar ao público que hoje visita este jardim histórico a possibilidade de criar memórias contemporâneas dessas antigas vivências”, lê-se no site da empresa que gere os parques e monumentos sintrenses.

Os cestos, que incluem todo o material necessário para praticar a arte de piquenicar, vêm com sumo natural, águas, café ou chá, sandes de lombo com queijo e alface, pão rústico com chouriço, quiche, salgados, bolo à fatia ou muffin, salada, batatas fritas, queijadas de Sintra e fruta cortada. É ainda possível adicionar produtos extra, que podem ser adquiridos directamente na Casa de Chá do Parque de Monserrate, onde o cesto deve ser recolhido, entre as 11.00 e as 13.00, e entregue, até às 16.30.

A experiência pode ser vivida a dois por um preço de 38€, que pressupõe também uma caução de 60€ e a aquisição em separado de bilhetes para acesso ao parque em questão. As reservas devem ser feitas online.

Parque e Palácio de Monserrate (Sintra). 4-5 Jun, Sáb-Dom 11.00. Desde 38€

