'Diego Maradona' em estreia este fim-de-semana nos canais TVCine

O documentário assinado por Asif Kapadia e Paul Martin estreia-se em Portugal no rescaldo da morte do Deus do futebol. Sábado, às 14.00, no TVCine Top.

O impensável aconteceu. Maradona, uma das lendas do futebol morreu esta quarta-feira, vítima de uma paragem cardiorrespiratória. Enquanto milhares por todo o mundo choram a partida de El Pibe, o canal TVCine Top estreia em exclusivo, no sábado (28), às 14.00, Diego Maradona (2019), considerado o "documentário definitivo da lendária estrela dos relvados”.

Realizado por Asif Kapadia e com produção de Paul Martin, o filme é assinado pela mesma equipa por detrás de Amy, documentário vencedor de um Óscar e de Senna, vencedor de um BAFTA. A fita, que recorreu a mais de 500 horas de gravações do arquivo pessoal do jogador, conta a história crua do génio, do seu talento, da glória alcançada, mas também do desespero, da decadência e da sua redenção.

Com participação de Jorge Burruchaga, treinador argentino, e nomes sonantes como Pelé, é narrada a trajectória do número dez que chegou a Nápoles em 1984, à altura a transferência mais cara do mundo. Numa equipa considerada desfavorecida fez-se história: venceu a Série A e a Taça Uefa. Mas, depois de sete anos, o ícone do futebol perder-se-ia na perigosa e apaixonante cidade italiana. Repete no domingo (29), às 23.30, no TVCine Edition.

+ Leia grátis a Time Out Portugal

+ Os melhores documentários para ver na Netflix