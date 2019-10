DIIV tocam em Lisboa em 2020

Os norte-americanos DIIV têm reencontro marcado com o público português. Os americanos tocam a 19 de Março do próximo ano, no Hard Club, e um dia depois sobem ao palco do Lisboa Ao Vivo.

Na bagagem, Zachary Cole Smith e companhia trazem Deceiver, editado no início de Outubro pela sempre recomendável Captured Tracks. O sucessor de Is the Is Are (2016) é um disco mais negro e pesado, algures entre o shoegaze e uma pop onírica. Foi produzido pela banda, ao lado de Sonny Diperri.

Os bilhetes para o concerto de Lisboa custam 22€ e vão ser colocados à venda a 18 de Outubro, nos locais habituais.

+ Os melhores concertos em Lisboa até ao final do ano