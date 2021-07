Dino D’Santiago foi o grande vencedor dos prémios Play, que foram entregues esta quinta-feira à noite no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O artista arrecadou os galardões de Melhor Artista Masculino, Melhor Álbum, com Kriola, e o prémio da crítica. Ao subir ao palco, o músico e activista português (nascido no Algarve, com ascendência cabo-verdiana) dedicou o prémio de Melhor Álbum a Bruno Candé, actor assassinado em Julho de 2020, em Moscavide, vítima de ódio racial.

Os portuenses Clã, formados em 1992, foram considerados o Melhor Grupo. Capicua, a Melhor Artista Feminina. E Cláudia Pascoal, que se estreou nos discos no ano passado, com !, recebeu o prémio de Artista Revelação. "Louco", de Piruka, foi escolhida como a Canção do Ano, enquanto "Assobia para o lado", de Carlão, foi distinguida como melhor videoclip (realizado por Fernando Mamede).

Nas restantes categorias, Do Coração valeu a Sara Correia a distinção de Melhor Álbum de Fado; Dianho, de André Fernandes venceu na categoria de Melhor Álbum de Jazz; e Duarte Lobo: Masses, Responsories & Motets, dos Cupertinos, levou para casa o de Melhor Álbum de Música Clássica/Erudita. O Prémio Carreira acabou por não ser entregue por o artista em questão ter decidido não comparecer na gala, revelou a organização.

Os Play – Prémios da Música, que se realizaram pela terceira vez, são promovidos pela Audiogest e pela Gestão dos Direitos dos Artistas, com o apoio da RTP e da Vodafone.

