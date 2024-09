Diogo Batáguas leva o seu “conteúdo” do YouTube para os palcos

Em Fevereiro, Diogo Batáguas estreou no seu canal de YouTube um novo formato: o Conteúdo do Batáguas. É uma espécie de talk show em que o comediante analisa a actualidade quinzenalmente. Mas o resumo do ano vai ser feito em dois espectáculos ao vivo marcados para 7 e 14 de Dezembro, primeiro no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e depois no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.

O YouTube tem sido a principal plataforma do humor de Diogo Batáguas, mas não em exclusivo. Foi nos palcos que iniciou a sua carreira no stand-up e desde então já apresentou os solos Cheguei aos 30, mas muito contra a minha vontade (2015), Quero Lá Saber (2018) e Processo (2021), estes dois últimos também adaptados de formatos passados que desenhou para o YouTube. Foi neste plataforma que, durante dois anos, Batáguas se popularizou com o Relatório DB (2019-2022), programa mensal em que analisava ao pormenor os momentos mais caricatos (ou problemáticos) da actualidade nacional. E que também mereceu uma versão ao vivo.

O novo espectáculo Conteúdo do Batáguas ao Vivo será “insípido, assim-assim ou espantoso”, lê-se numa nota de imprensa. Na mesma nota avança-se ainda que, “alicerçados em macacadas ímpares, Batáguas e os seus fiéis guionistas prometem elevar, manter ou baixar a bitola, na ânsia de proporcionar um excelente, mediano ou sofrível espectáculo”.

Entretanto, esta segunda-feira, no YouTube, arranca a segunda temporada do Conteúdo do Batáguas.

7 de Dezembro: Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota; 14 de Dezembro: Sagres Campo Pequeno às 21.30. Bilhetes: 15€-30€

+ Primeiro solo de stand-up de Luana do Bem chega a Lisboa em Novembro