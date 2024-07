Primeiro solo de stand-up de Luana do Bem chega a Lisboa em Novembro

Arranca em Outubro em Viseu e chega a Lisboa a 5 de Novembro, dia em que Luana do Bem se apresenta no Teatro Tivoli BBVA com Crente, o seu primeiro solo de stand-up. Nas redes sociais, a humorista diz que este espectáculo “pode ou não ser o princípio de uma seita”, um alerta relacionado com o conteúdo deste solo que, revela um comunicado à imprensa, “desafia o seu sistema de crenças e viaja por questões existenciais, sempre com o objectivo de persuadir o público a segui-la”.

Conhecida correspondente do extinto Relatório DB, de Diogo Batáguas, na SIC Radical Luana do Bem passou pelo Curto Circuito; estreou a série A Arte de Tentar (também disponível no YouTube), onde explora o processo de criação de várias modalidades artísticas; e actualmente integra o painel de comentadores do programa Irritações. O seu humor também chegou à rádio e é também uma das animadoras nas Manhãs da 3 (Antena 3).

Em Janeiro deste ano, lançou no YouTube um pequeno set de stand-up comedy chamado Talvez Resulte, gravado em 2022 no Coliseu dos Recreios, na terceira data em que acompanhou Batáguas na tour Processo. Mas Talvez Resulte também esteve em algumas salas portuguesas, como uma espécie de teste do que agora irá para a estrada.

Crente estreia a 11 de Outubro em Viseu e irá percorrer várias cidades do país até Dezembro. Os bilhetes já estão disponíveis.

Teatro Tivoli BBVA. Avenida da Liberdade, 182. Ter (5 de Nov) às 21.00. Bilhetes: 12€-20€

